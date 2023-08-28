Футболисты «Зенита» не получали премиальные в размере 10 миллионов рублей за игру против «Спартака»

По данным «СЭ», о премиальных «Зенита» в размере 10 миллионов рублей за победу в отдельном матче речь не шла ни в случае со «Спартаком», ни когда-либо ранее.

До этого Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты петербургского клуба, вышедшие на поле в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1), получили премию в размере 10 миллионов рублей за победу.

«Зенит» в настоящий момент с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 10 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ.