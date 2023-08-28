Личка о пиве: «Разрешаю игрокам выпить 1-2 бутылки по 0,33. Это лучше колы»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что разрешает своим футболистам пить пиво.

«Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо, ха-ха. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!

Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Ранее Личка отметил, что футболисты из Восточной Европы грустные и неуверенные в себе.