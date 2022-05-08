«Уфа» — «Ростов»: Полоз не забил с пенальти

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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти в первом тайме матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Форвард мощно пробил верхом, но мяч попал в перекладину.

На счету Полоза осталось 13 голов, он занимает второе место в списке бомбардиров сезона.

Отметим, что ворота «Уфы» защищает дебютант РПЛ Антон Чичкан.