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Сегодня, 15:30

Футболисты, тренеры и руководители «Спартака» провели неформальную встречу

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о неформальной встрече команды и руководителей клуба на «Открытие Банк Арене».

«Сегодня на нашем стадионе состоялся неформальный обед, на котором были подведены итоги сезона. На встрече были члены совета директоров, руководство клуба, тренерский штаб, футболисты, персонал и сотрудники офиса. Во время обеда вспомнили самые яркие мгновения этого сезона, обсудили ошибки и достижения, а также поблагодарили друг друга за победы и самоотдачу. Сегодня команда уходит в отпуск, а в конце июня с новыми силами начнет подготовку к следующему сезону», — сказал Зеленов.

Красно-белые с 54 очками заняли третье место в турнирной таблице сезона-2022/23. В последнем туре «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (0:1).

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Максим Ненахов

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