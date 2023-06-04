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Сегодня, 15:30

Масалитин: «Федотову не хватает гибкости»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказался об игре армейцев в сезоне-2022/23.

— ЦСКА серебро заслужил?

— Да. Команда выдала два мощных отрезка — на старте чемпионата и весной. Играла великолепно, любо-дорого посмотреть. Но в какой-то момент начинались проблемы. Осенью — из-за того, что резко сдулись Карраскаль с Мединой. А Федотов уперся, ставил их и ставил...

— В марте все изменилось.

— Да, Медину перевел на левый фланг, а Карраскаля вообще посадил в запас. Роль наконечника доверил Заболотному. И команда преобразилась, пошел результат. Но все равно к Федотову есть вопросы по заменам, ротации.

— А конкретнее?

— Возьмем Агапова. Талантливый пацан, в апреле два матча отыграл в старте. Неплохо, без косяков. Да, физически на 90 минут пока не готов, но 70-75 точно выдерживает. А Федотов убирает его на лавку — и больше не ставит. Почему? Ты же видишь, что Дивеев ошибается, у Роши случаются привозы. Ну и выпусти Агапова хоть на тайм, дай тем передышку, в следующем матче свеженькие будут. Или Заболотный...

— Что Заболотный?

— Еще несколько туров назад бросалось в глаза, что Антон — как выжатый лимон. Он ведь в каждой игре выполняет огромный объем работы. Обляков тоже выдохся, на него весной выпала слишком большая нагрузка. Но Федотов его не менял, а Заболотного только с «Ростовом» приберег на второй тайм.

— Теперь понятно, почему в предыдущем матче с «Краснодаром» ЦСКА выглядел бледновато.

— Бледновато?! Да команда вообще не бежала! Не играла, не дышала. Перестановки напрашивались. Я смотрел на Федотова и думал — ну сделай же что-нибудь! А он с заменами тянул до последнего. Не хватает ему тактической гибкости.

Владимир Федотов. «Федотову не хватает гибкости, Абаскаль провалил весну». Масалитин — о серебре ЦСКА и бронзе «Спартака»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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