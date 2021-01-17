Футболисты «Краснодара» провели вечернюю тренировку в бассейне

Игроки «Краснодара» продолжают подготовку ко второй части сезона на сборе в ОАЭ. Футболисты провели общею вечернюю тренировку в бассейне.

«Быки» сыграют 3 товарищеских матча: 21 января с польской «Легией», 27 января с латвийской «Ригой» и белорусским «Шахтером» из Солигорска.

Из Эмиратов клуб улетит в испанскую Марбелью на второй тренировочный сбор, который пройдет с 31 января по 11 февраля. После чего черно-зеленые вернутся в Краснодар, где 18 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы встретятся с загребским «Динамо».