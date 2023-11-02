Бонгонда: «Из команды мне на поле легче всего взаимодействовать с Промесом»

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что в команде ему легче всего взаимодействовать с Квинси Промесом.

«С кем мне легче всего взаимодействовать на поле из «Спартака»? Наверное, с Квинси Промесом — мы отлично друг друга понимаем на поле, у нас с ним хорошая связка. Но в целом мне комфортно играть со всеми футболистами в команде», — приводит слова Бонгонды «РБ Спорт».

«Спартак» идет на седьмом месте, набрав 20 очков в 13 играх. Следующим соперником для красно-белых станет «Локомотив». Дерби пройдет 5 ноября в 19.30 по московскому времени.

Бонгонда перешел в «Спартак» 12 июля 2023 года. За это время конголезский футболист сыграл 17 матчей. В них полузащитник 5 раз поразил ворота соперников и 1 раз отдал голевую передачу.