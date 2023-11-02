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Литвинов — о Соболеве: «По касательной его раз тронул в штрафной — а он упал, будто убили»

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов вспомнил, как играл против нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной — а он упал, будто убили. И давать тут пенальти... Не понимаю таких вещей. Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой? Задел ты соперника в столкновении, упал он — понятно. А так чуть чиркнул — и сразу пенальти? — цитирует Литвинова Sport24.

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592321-sobolev-molodets-po-kasatelnoy-raz-tronul-yego-v-shtrafnoy-a-on-upal-budto-ubili-litvinov-o-forvarde-spartaka
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Кордоба отказался отвечать на вопрос о предложении «Зенита»

Бонгонда: «Из команды мне на поле легче всего взаимодействовать с Промесом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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