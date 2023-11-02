Президент «Урала» Иванов: «Может быть, к зимней паузе Влут сыграет в одном или двух матчах»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках восстановления нидерландского форварда Рая Влута.

«Он тренируется. Сейчас еще не в общей группе, но тренируется. Мы думаем, что, может быть, к зимней паузе проведет одну или две игры. Пока ему тяжело», — передает слова Иванова «СДЗД».

Весной этого года Влут перенес операцию на пяточной кости.

В предыдущем сезоне 28-летний нидерландец провел за «Урал» 25 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.

После 13 туров чемпионата России-2023/24 «Урал» идет на 10-й строчке турнирной таблице, набрав 16 очков.