Президент «Урала» Иванов: «Может быть, к зимней паузе Влут сыграет в одном или двух матчах»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках восстановления нидерландского форварда Рая Влута.
«Он тренируется. Сейчас еще не в общей группе, но тренируется. Мы думаем, что, может быть, к зимней паузе проведет одну или две игры. Пока ему тяжело», — передает слова Иванова «СДЗД».
Весной этого года Влут перенес операцию на пяточной кости.
В предыдущем сезоне 28-летний нидерландец провел за «Урал» 25 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.
После 13 туров чемпионата России-2023/24 «Урал» идет на 10-й строчке турнирной таблице, набрав 16 очков.
Источник: Спорт день за днем
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|3
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
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|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
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Сочи – Динамо
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
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Крылья Советов
|4
|
|
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Спартак
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
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|1
|3
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|11
|1
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