«Оренбург» — «Динамо»: бело-голубые вышли вперед

Московское «Динамо» увеличило счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 2:1.

На 73-й минуте гол с пенальти забил Эль-Мехди Маухуб, который вышел на замену на 65-й минуте встречи. Это дебютный гол 21-летнего футболиста за московскую команду.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».