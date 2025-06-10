Комличенко: «Вкусно — и точка» лучше «Мака». У нас мясо вкуснее, у них — шляпа»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» сравнил качество еды во «Вкусно — и точка» и «Макдональдсе».

«Были недавно в ОАЭ, там зашел за двойным чизбургером — вот его не хватает. А в остальном «Вкусно — и точка» лучше «Мака», у нас и мясо вкуснее. У них — шляпа», — сказал Комличенко «СЭ».

«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.