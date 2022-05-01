Болельщики на сайте «СЭ» высказались о скандале форварда «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

Журналист ранее рассказывал, что заключил с Дзюбой пари, какое количество голов забьет нападающий питерского клуба Иван Сергеев, и выиграл его. Дзюба после чемпионства раскритиковал комментатора и назвал его слова «позором».

«Генич конечно не ангел, но и Дзюба далеко не святой!»

«Хоть убей не понимаю что тут в этом споре на кол-во голов другого футболиста необычного? Ну рассказал Генич и что тут такого?»

«Если бы не половина команды бразильцев, где был бы Дзюба. Как можно сравнивать команды с разными деньгами. Они Ростову у себя дома еле ничью делали. Фуфло, как Генич сказал»

«Советчиков не очень жалуют, но все же хочу дать совет Геничу — не увеличивай число «гнилых», их и так слишком много...»

«Дзюба о Спартаке не в унизительной форме вспомнил, снег всё лето идти будет. Генич просто хотел попиариться»

«Как и многие, не испытываю к Геничу хоть сколько-то тёплых чувств. Но с его оценкой Дзюбы согласен на все 142%»

«Как бабы базарные, вынесли на все общее обозрение»

«Детский сад, честное слово»

«Генич должен комментировать, а Дзюба играть в футбол»

«Чем бы дети не тешились, лишь бы не плакали»

«Ну, частные разговоры не нужно выносить в публичное пространство (это к Геничу), а прежде чем что-то говорить, тем более о своем партнере по команде нужно сначала подумать (это к Дзюбе). А вот Сергеев молодец»

«Генич в футболе разбирается примерно так же, как Дзюба — в тригонометрии. Но в данном «споре» — на стороне Дзюбы. Дзюба мог в шутку сказать, он — постоянно шутит»