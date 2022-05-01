Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:25

«Дзюба мог в шутку сказать, он — постоянно шутит». Что пишут о скандале Дзюбы и Генича

Дзюба назвал позором поведение комментатора Генича
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Болельщики на сайте «СЭ» высказались о скандале форварда «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

Журналист ранее рассказывал, что заключил с Дзюбой пари, какое количество голов забьет нападающий питерского клуба Иван Сергеев, и выиграл его. Дзюба после чемпионства раскритиковал комментатора и назвал его слова «позором».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«Генич конечно не ангел, но и Дзюба далеко не святой!»

«Хоть убей не понимаю что тут в этом споре на кол-во голов другого футболиста необычного? Ну рассказал Генич и что тут такого?»

«Если бы не половина команды бразильцев, где был бы Дзюба. Как можно сравнивать команды с разными деньгами. Они Ростову у себя дома еле ничью делали. Фуфло, как Генич сказал»

«Советчиков не очень жалуют, но все же хочу дать совет Геничу — не увеличивай число «гнилых», их и так слишком много...»

«Дзюба о Спартаке не в унизительной форме вспомнил, снег всё лето идти будет. Генич просто хотел попиариться»

«Как и многие, не испытываю к Геничу хоть сколько-то тёплых чувств. Но с его оценкой Дзюбы согласен на все 142%»

Артем Дзюба. «Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче

«Как бабы базарные, вынесли на все общее обозрение»

«Детский сад, честное слово»

«Генич должен комментировать, а Дзюба играть в футбол»

«Чем бы дети не тешились, лишь бы не плакали»

«Ну, частные разговоры не нужно выносить в публичное пространство (это к Геничу), а прежде чем что-то говорить, тем более о своем партнере по команде нужно сначала подумать (это к Дзюбе). А вот Сергеев молодец»

«Генич в футболе разбирается примерно так же, как Дзюба — в тригонометрии. Но в данном «споре» — на стороне Дзюбы. Дзюба мог в шутку сказать, он — постоянно шутит»

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
РПЛ, 27-й тур: «Спартак» — «Крылья Советов» и другие игры
«Зенит» излечил дзюбозависимость. Семак — главный победитель сезона
«Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче
Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»
«В следующем сезоне «Зениту» будет сложнее. А Дзюба — лидер, его надо оставлять»
Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с четвертым чемпионством подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Миранчук рассказал о состоянии здоровья после восстановления

РПЛ, 27-й тур: «Спартак» — «Крылья Советов» и другие игры
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости