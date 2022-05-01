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Сегодня, 09:00

Антон Миранчук рассказал о состоянии здоровья после восстановления

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в беседе с «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья после длительного восстановления от травмы.

«Как чувствую себя после травмы? Все хорошо, полностью восстановился. Очень рад вернуться на поле», — сказал Миранчук «СЭ».

Напомним, что 26-летний россиянин из-за травмы не играет с сентября 2021 года. Полузащитник впервые попал в заявку «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1), который состоялся 23 апреля.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах за «Локомотив» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
0
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