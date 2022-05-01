Полузащитник Аугустыняк рассказал о победе «Урала» над «Динамо»

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

— Мало, кто ждал от нас победы над «Динамо» в Москве. Мы хорошо подготовились к этому матчу и сделали все, что нам сказал тренер на установке. Преображение «Урала»? Перешли на схему с четырьмя защитниками, стали лучше играть в футбол внизу. Думаю, из-за этого мы и стали набирать очки.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» в 27-м туре РПЛ обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно гарантировал себе победу в чемпионате России-2021/22.