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Сегодня, 09:43

Полузащитник Аугустыняк рассказал о победе «Урала» над «Динамо»

Аугустыняк рассказал о победе «Урала» над «Динамо»
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

— Мало, кто ждал от нас победы над «Динамо» в Москве. Мы хорошо подготовились к этому матчу и сделали все, что нам сказал тренер на установке. Преображение «Урала»? Перешли на схему с четырьмя защитниками, стали лучше играть в футбол внизу. Думаю, из-за этого мы и стали набирать очки.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» в 27-м туре РПЛ обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно гарантировал себе победу в чемпионате России-2021/22.

ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Рафал Аугустыняк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

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 21 1 3
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