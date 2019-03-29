"Фратрия" обвинила руководство "Спартака" в недопуске Карреры на трибуну Б на матче с “Зенитом”

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором сообщило, что руководство клуба не допустило экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреру на трибуну Б во время матча 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1). 54-летний специалист расположился на одном из центральных секторов. Приводим текст полностью, орфография и пунктуация сохранены:

- Сегодня в очередной раз болельщикам "Спартака" предложили порцию лапши, - говорится в заявлении "Фратрии". - Каждый день мы видим новые статьи и высказывания от спартаковских функционеров в адрес бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мы с улыбкой воспринимаем такие посылы, но не можем пройти мимо той темы, которая касается непосредственно человеческих отношений итальянца с нами – болельщиками.

Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча "Спартак" – "Зенит". Сам г-н Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну Б и ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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