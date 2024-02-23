Новичок «Крыльев Советов» Ороско: «Я очень рад приехать сюда, очень этого ждал»

Новичок «Крыльев Советов» Ороско поделился эмоциями от перехода в клуб

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско прокомментировал свой переход в самарский клуб.

«Я очень рад приехать сюда, очень этого ждал, хотел поближе познакомиться, узнать о клубе, городе. Бенхамин Гарре мне много обо всем рассказывал, поэтому я с нетерпением жду знакомства с ребятами», — приводит слова Ороско YouTube-канал «Крыльев Советов».

Также 22-летний аргентинец рассказал, как добирался в Россию.

«Действительно, путешествие было непростое, у нас было несколько пересадок, но самое главное, что цель достигнута и мы здесь», — сказал Ороско.

«Крыльев Советов» арендовали полузащитника у клуба «Ланус» до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

В сезоне-2023 Ороско сыграл за аргентинскую команду 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.