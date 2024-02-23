Тренерский штаб ЦСКА в товарищеском матче обыграл фанатов

Тренерский штаб ЦСКА в товарищеском матче обыграл фанатов московского клуба со счетом 3:1.

В составе тренеров дубль оформил Владимир Федотов, еще один гол забил Олег Фоменко. Также отмечается, что в другом матче фанаты ЦСКА обыграли фанатов «Динамо».

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.