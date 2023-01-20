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Сегодня, 13:39

Камоцци заявил, что Кварацхелия и Пиняев могли оказаться в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что в свое время рекомендовал красно-белым подписать полузащитников Хвичу Кварацхелию и Сергея Пиняева.

Грузин выступает за «Наполи», а россиянин недавно перешел в «Локомотив».

«Хвича зарекомендовал себя хорошим игроком, как и Пиняев. Моя работа заключалась в том, чтобы сообщить «Спартаку» о хороших футболистах. Они действительно могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют. Я рад, что не ошибся в ребятах. Они оба отличные футболисты», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне серии А Кварацхелия сыграл за «Наполи» 15 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач. Пиняев провел в РПЛ 11 матчей в составе «Крыльев Советов», забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Сергей Пиняев
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 12
П
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Александр Соболев

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Краснодар

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