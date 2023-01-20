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Представитель Оздоева: «Если бы Баринов перешел в «Бешикташ», для нашего футбола это было бы плюсом»

Представитель Оздоева оценил возможный трансфер Баринова в «Бешикташ»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Я знаю этот клуб, был на их стадионе и играх. «Бешикташ» — топовый и большой клуб. У них большая армия болельщиков. Незабываемый антураж перед каждой игрой и невероятная поддержка. Стадион очень комфортный. Большие футболисты с удовольствием идут в этот клуб. «Бешикташ» в Европе котируется по всем параметрам. В прессе пишут, что, начиная с главного тренера, клуб заинтересован в Баринове. Если бы он перешел в «Бешикташ», для нашего футбола это было бы плюсом», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дмитрий Баринов
Магомед Оздоев
ФК Бешикташ
0
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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