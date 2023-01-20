Представитель Оздоева: «Если бы Баринов перешел в «Бешикташ», для нашего футбола это было бы плюсом»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Я знаю этот клуб, был на их стадионе и играх. «Бешикташ» — топовый и большой клуб. У них большая армия болельщиков. Незабываемый антураж перед каждой игрой и невероятная поддержка. Стадион очень комфортный. Большие футболисты с удовольствием идут в этот клуб. «Бешикташ» в Европе котируется по всем параметрам. В прессе пишут, что, начиная с главного тренера, клуб заинтересован в Баринове. Если бы он перешел в «Бешикташ», для нашего футбола это было бы плюсом», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.