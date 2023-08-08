Камоцци — о рейтинге РФС: «Поставить Клаудиньо выше Промеса — странное решение»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС.

«Это странное решение, поставить Клаудиньо выше Промеса. Но,видимо, результаты команды в конечном итоге имели значение при составлении данного рейтинга. У Промеса был отличный сезон по сравнению с Клаудиньо», — сказал Камоцци «СЭ».

В список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 вошли девять игроков чемпиона России «Зенита», семь из ЦСКА (серебряный призер РПЛ) и пять из «Спартака» (бронзовый призер).