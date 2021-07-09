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Франко Камоцци: «Когда предложил Мозеса «Спартаку», высказывали много сомнений»

14:50
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Итальянский агент, бывший консультант «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» подписание красно-белыми защитника Виктора Мозеса.

«Я очень счастлив, что Мозес подписал контракт. Когда я предложил его кандидатуру «Спартаку», много раз слышал в ответ: «Ты уверен насчет Мозеса?» Виктор своей игрой в РПЛ доказал, что я был уверен в нем! Очень рад, что у него всё получилось и он продолжит помогать «Спартаку», — сказал Камоцци «СЭ».

Виктор Мозес провел прошлый сезон в аренде в «Спартаке». Игрок принадлежал «Челси».

В минувшем сезоне Мозес провел 20 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. 2 июля стало известно, что 30-летний нигерийский футболист подписал контракт со «Спартаком» на 2 года.

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Сергей Федоров все материалы автора

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