В «Зените» отреагировали на новые карантинные ограничения в Санкт-Петербурге

В «Зените» сообщили, что ознакомились с постановлением властей Санкт-Петербурга, согласно которому с 13 июля запрещается проводить массовые мероприятия численностью более 75 человек.

— Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность, — заявили в пресс-службе «Зенита». — При этом мы находимся в тесном контакте с городом, и, как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало.

С 13 июля в Санкт-Петербурге будет запрещен допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Спортсмены, тренеры, судьи и иные лица, обеспечивающие проведение мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации.

7 августа сине-бело-голубые сыграют дома против «Краснодара» в рамках третьего тура Тинькофф РПЛ.

В минувшем сезоне «Зенит» в седьмой раз стал чемпионом России.