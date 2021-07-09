«Крылья Советов» завершили второй сбор в Сербии

«Крылья Советов» сообщили о завершении учебно-тренировочного сбора в Сербии, сообщается на официальном сайте.

Вечером команда отправится в Москву, откуда вылетит в Екатеринбург. Завтра, 10 июля, самарцы проведут предматчевую тренировку, а 11 июля пройдет контрольный матч.

Матч «Урал» — «Крылья Советов» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». 18 июля пройдет ответная игра соперников.

Первый тур РПЛ стартует 23 июля. В первом матче «Крылья» сыграют против «Ахмата».