Камоцци назвал лучших игроков первой половины сезона РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о том, кто из футболистов проявил себя лучше всего в первой половине сезона-2022/23 РПЛ.

«Сложно кого-то выделить. В «Спартаке» лучшими были Соболев и Промес. Что касается остальных, то можно отметить Малкома и Дугласа Сантоса, Полоза и Уткина. Все эти игроки были лучшими в первой половине сезона», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). Третье — «Ростов (35). Далее идут — «Динамо» и ЦСКА (по 29).