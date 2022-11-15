Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 ноября, 15:15

Камоцци назвал лучших игроков первой половины сезона РПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о том, кто из футболистов проявил себя лучше всего в первой половине сезона-2022/23 РПЛ.

«Сложно кого-то выделить. В «Спартаке» лучшими были Соболев и Промес. Что касается остальных, то можно отметить Малкома и Дугласа Сантоса, Полоза и Уткина. Все эти игроки были лучшими в первой половине сезона», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). Третье — «Ростов (35). Далее идут — «Динамо» и ЦСКА (по 29).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamotstsi-nazval-luchshih-futbolistov-pervoj-chasti-sezona-rpl/
Футбол
РПЛ
Франко Камоцци
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец назвал Сычевого одним из лучших нападающих России

Воспитанник «Локомотива» Джалилов: «Спартак» брал чемпионство на фундаменте Аленичева»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости