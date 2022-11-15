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15 ноября, 15:32

Воспитанник «Локомотива» Джалилов: «Спартак» брал чемпионство на фундаменте Аленичева»

Воспитанник «Локомотива» Джалилов считает, что «Спартак» стал чемпионом в 2017 году благодаря Аленичеву
Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Таджикистана и воспитанник академий «Локомотива» и «Рубина» Алишер Джалилов поделился мнением о карьере своих бывших наставников — Игоря Симутенкова и Дмитрия Аленичева.

— В юношеских сборных России вы работали под руководством Симутенкова и Аленичева. Почему, на ваш взгляд, их тренерская карьера не задалась?

— Почему сразу не задалась? Симутенков в «Зените» работает, многим известным тренерам помогал. Хороший тренер был, как и Аленичев. Дмитрий Анатольевич много где поработал, «Спартак» возглавлял. Может быть, не повезло немного. Хотя, когда он «Спартак» тренировал, он команду подготовил к чемпионству. Как ушел — Каррера сразу после него чемпионство взял. На его фундаменте чемпионство брали, можно сказать. Аленичев многих игроков привел — того же Промеса, например. Поэтому я считаю, что и Симутенков, и Аленичев отличные тренеры, - цитирует Джалилова Metaratings.ru.

Аленичев возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. После его ухода красно-белые стали чемпионами России под руководством Массимо Карреры.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-sbornoy-tadzhikistana-dzhalilov-spartak-bral-chempionstvo-na-fundamente-alenicheva-1413699/
Дмитрий Аленичев
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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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