Воспитанник «Локомотива» Джалилов: «Спартак» брал чемпионство на фундаменте Аленичева»

Воспитанник «Локомотива» Джалилов считает, что «Спартак» стал чемпионом в 2017 году благодаря Аленичеву

Полузащитник сборной Таджикистана и воспитанник академий «Локомотива» и «Рубина» Алишер Джалилов поделился мнением о карьере своих бывших наставников — Игоря Симутенкова и Дмитрия Аленичева.

— В юношеских сборных России вы работали под руководством Симутенкова и Аленичева. Почему, на ваш взгляд, их тренерская карьера не задалась?

— Почему сразу не задалась? Симутенков в «Зените» работает, многим известным тренерам помогал. Хороший тренер был, как и Аленичев. Дмитрий Анатольевич много где поработал, «Спартак» возглавлял. Может быть, не повезло немного. Хотя, когда он «Спартак» тренировал, он команду подготовил к чемпионству. Как ушел — Каррера сразу после него чемпионство взял. На его фундаменте чемпионство брали, можно сказать. Аленичев многих игроков привел — того же Промеса, например. Поэтому я считаю, что и Симутенков, и Аленичев отличные тренеры, - цитирует Джалилова Metaratings.ru.

Аленичев возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. После его ухода красно-белые стали чемпионами России под руководством Массимо Карреры.