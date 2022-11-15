Бышовец назвал Сычевого одним из лучших нападающих России

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высоко отозвался о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Карпин не зря включил Сычевого в состав сборной на ближайшие товарищеские матчи. Тут нельзя говорить об авансе, этот парень сейчас входит в число лучших нападающих страны. С одной стороны, тренерам важно получить как можно больше информации о нем, его профессиональных и человеческих качествах. С другой стороны, Сычевой созрел для того, чтобы занять свое место в национальной команде и получить достаточное игровое время», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

13 ноября Сычевой оформил хет-трик в ворота «Краснодара» и вместе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом возглавил бомбардирскую гонки РПЛ — 14 голов.