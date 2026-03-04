Буртовой назначен на пост спортивного директора «Акрона»

«Акрон» объявил о назначении Алексея Буртового на должность спортивного директора клуба.

С сентября 2022 года специалист работал шеф-скаутом тольяттинцев. Ранее он возглавлял селекционный отдел «Уфы» и болгарского «Ботева».

«Алексей Буртовой уже почти четыре года работает в «Акроне» и отлично знает возможности всех футболистов нашей структуры. Перед зимним трансферным окном мы расширили его полномочия: за период подготовки к рестарту сезона он полностью интегрировался в команду. Мы остались довольны проведенной им работой по стабилизации текущего игрового состава. Алексей уже приступил к планированию летней трансферной кампании», — цитирует пресс-служба «Акрона» генерального директора Константина Клюшева.

После 19 туров РПЛ-2025/26 «Акрон» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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