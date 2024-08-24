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24 августа, 23:50

Адиев — после ничьей с «Химками»: «Рад, что ребята проявили характер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча против «Химок» (3:3) в 6-м туре РПЛ.

«Рад, что во втором тайме ребята проявили характер, перевернули игру. Жаль, что при счёте 3:2 чуть не дожали концовку. Опять же, из-за произведенных замен и сопутствующих травм мы остались в меньшинстве. Многие нюансы стали почему-то играть против нас», — приводит слова Адиева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы дома примут «Акрон». Матч пройдет 31 августа. «Химки» в этот же день на своем поле сыграют с ЦСКА.

Источник: ФК «Ахмат»
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
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Артига — о ничьей «Химок» с «Ахматом»: «Ничья справедлива, потому что ни одна команда не играла в хороший футбол»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

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 7
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Зенит

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Алексей Батраков

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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