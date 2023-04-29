Форвард «Зенита» Сергеев: «Тему чемпионства никто не затрагивал. Будем готовиться к «Спартаку»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев заявил, что команда будет спокойно готовиться к следующему матчу, несмотря на близость чемпионства.

«Тему чемпионства никто не затрагивал. Впереди есть еще пять туров, посмотрим, как будет дальше. Будем готовиться к «Спартаку», а в турнирную таблицу нужно смотреть уже после. Загадывать не будем, спокойно сыграем. Поздравили ли Малкома? Да, расписались на мяче», — приводит «РБ Спорт» слова Сергеева.

На данный момент петербургский клуб с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 26-м туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 7 мая в 18.00 по московскому времени.