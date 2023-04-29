«Краснодар» — «Урал»: хозяева открыли счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счет на 13-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Уралом» — 1:0.

После подачи Эдуарда Сперцяна с углового по воротам пробил Кайо, но вратраь соперника Илья Помазун отбил. На добивании оказался Ленини, который отправил мяч в створ.

Для Ленини это первый гол за клуб.