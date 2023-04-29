В «Спартаке» рассказали об итогах встречи совета директоров клуба

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказали об итогах встречи совета директоров клуба.

— Писали, что должен состояться совет директоров «Спартака». Если он состоялся, то какие его итоги?

— Он собирается регулярно. Это орган управления клубом. Обсуждались все текущие вопросы, в том числе подготовка к летней трансферной компании. Очевидно, что это должно было обсуждаться.

— Появлялась информация, что Пол Эшуорт уже отправился за игроком в Аргентину.

— Не комментируем имена, а также географию командировок Пола Эшуорта. Скажем, что он как спортивный директор должен заниматься подготовкой к летней трансферной кампании. Он этим и занимается. Очевидно, что он летает в командировки в разные страны, смотрит новичков, общается с ними, просматривает.