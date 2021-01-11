Форвард «Зенита» Малком показал фото на яхте с девушкой в бикини
10:24
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал в своем Instagram новый пост. 23-летний бразильский футболист показал фото с девушкой в купальнике и друзьями на яхте.
«Лучшие и особенные выходные, вы, ребята, лучшие», — подписал фото Малком.
В текущем сезоне форвард провел 19 матчей за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал четыре результативных передачи.
Малком встречается с Летисией Перейрой. Instagram девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.
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