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Форвард «Зенита» Малком показал фото на яхте с девушкой в бикини

10:24
Малком с Летисией Перейрой. Фото Instagram
Малком с Летисией Перейрой. Фото Instagram
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Нападающий «Зенита» Малком опубликовал в своем Instagram новый пост. 23-летний бразильский футболист показал фото с девушкой в купальнике и друзьями на яхте.

«Лучшие и особенные выходные, вы, ребята, лучшие», — подписал фото Малком.

В текущем сезоне форвард провел 19 матчей за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал четыре результативных передачи.

Малком встречается с Летисией Перейрой. Instagram девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

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