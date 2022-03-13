Форвард «Спартака» Николсон заявил, что не собирается покидать клуб

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не собирается уходить из команды.

— Ты остаешься в Москве?

— Пока да, — заявил Николсон.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе. На счету 24-летнего ямайца 4 гола в 4 матчах за красно-белых.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.