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«Краснодар» еще может попасть в еврокубки». Сорокин — о победе над «Спартаком» в РПЛ

Защитник Сорокин считает, что «Краснодар» еще может попасть в еврокубки
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о поездках команды на поезде.

— Выезд на поездах? Немного непривычно, это создает трудности. Но игроки и клуб относятся к этому с пониманием. Нужно спокойно это принять. Поездка выдалась непростой, долго добирались. Мы продолжаем бороться за свои цели. Нет ясности, что с еврокубками. Но главное — бороться за самые высокие места.

— Было ли какое-то собрание с Галицким?

— У него есть руководители. Они пришли, все объяснили нам. Мы продолжаем работать, занимаемся любимым делом. «Краснодар» еще может попасть в еврокубки, — сказал Сорокин.

«Краснодар» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 26 баллами.

 

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Егор Сорокин
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Урал – Ахмат
 0 : 0
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 0 : 0
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Кр. Советов – Зенит
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