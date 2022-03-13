Защитник Сорокин считает, что «Краснодар» еще может попасть в еврокубки

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о поездках команды на поезде.

— Выезд на поездах? Немного непривычно, это создает трудности. Но игроки и клуб относятся к этому с пониманием. Нужно спокойно это принять. Поездка выдалась непростой, долго добирались. Мы продолжаем бороться за свои цели. Нет ясности, что с еврокубками. Но главное — бороться за самые высокие места.

— Было ли какое-то собрание с Галицким?

— У него есть руководители. Они пришли, все объяснили нам. Мы продолжаем работать, занимаемся любимым делом. «Краснодар» еще может попасть в еврокубки, — сказал Сорокин.

«Краснодар» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 26 баллами.