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13 марта, 23:28

У вратаря «Сочи» Адамова не выявлено серьезных повреждений после матча с «Химками»

Иван Торопцев
Корреспондент
Денис Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Сочи» выступила с новым заявлением по поводу состояния вратаря Дениса Адамова, который получил повреждение в сегодняшнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

После игры 24-летний россиянин прошел дополнительное обследование в одной из московских клиник, у футболиста не выявили серьезных повреждений. Завтра игрок вернется в Сочи и в ближайшее время сможет присоединиться к команде.

Адамов получил повреждение в концовке игры после столкновения с форвардом «Химок» Александром Руденко. Вратарь сочинцев покинул поле на носилках и был доставлен в комнату главного врача.

Вместо него последние минуты встречи доигрывал Сослан Джанаев, который вышел на замену.

Денис Адамов
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2
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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