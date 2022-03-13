У вратаря «Сочи» Адамова не выявлено серьезных повреждений после матча с «Химками»

Пресс-служба «Сочи» выступила с новым заявлением по поводу состояния вратаря Дениса Адамова, который получил повреждение в сегодняшнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

После игры 24-летний россиянин прошел дополнительное обследование в одной из московских клиник, у футболиста не выявили серьезных повреждений. Завтра игрок вернется в Сочи и в ближайшее время сможет присоединиться к команде.

Адамов получил повреждение в концовке игры после столкновения с форвардом «Химок» Александром Руденко. Вратарь сочинцев покинул поле на носилках и был доставлен в комнату главного врача.

Вместо него последние минуты встречи доигрывал Сослан Джанаев, который вышел на замену.