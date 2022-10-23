Мелешин о первом голе в РПЛ: «Следующая цель — закрепиться в составе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин прокомментировал победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

В этой игре форвард забил первый гол в чемпионате России.

«В чем секрет крупных побед «Спартака»? В усердных тренировках. Каждый игрок отдается своему делу. На каждой тренировке мы пытаемся забивать все мячи на завершающих упражнениях. Побеждаем крупно и не останавливаемся на достигнутом, продолжаем работать усерднее.

Какая следующая цель? Закрепиться в составе. Еще рано об этом говорить, но хотелось бы играть. Последние 3 года в молодежке и академии я всегда играл. Хочется выходить на поле. Не всегда получается, но надо стараться и продолжать работать, тогда все будет получаться. Конечно, сегодня чувствовалось отсутствие энергии Абаскаля, но все знали, что делать, и показали это на поле. Да, не хватало экспрессии, с которой тренер в раздевалке толкает речи, но мы все-таки справились. Что он сказал перед игрой? Объяснил, как мы можем атаковать, как нам нужно обороняться, прессинговать. Все, как всегда. Сказал, что будет переживать и болеть за нас. Его присутствие ощущалось. Думаю, его установки выполнены на 100 процентов», — сказал Мелешин в интервью пресс-службе красно-белых.

18-летний Мелешин — воспитанник «Спартака», на его счету 3 гола в 7 матчах за основную команду красно-белых во всех турнирах.