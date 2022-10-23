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Мелешин о первом голе в РПЛ: «Следующая цель — закрепиться в составе «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин прокомментировал победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

В этой игре форвард забил первый гол в чемпионате России.

«В чем секрет крупных побед «Спартака»? В усердных тренировках. Каждый игрок отдается своему делу. На каждой тренировке мы пытаемся забивать все мячи на завершающих упражнениях. Побеждаем крупно и не останавливаемся на достигнутом, продолжаем работать усерднее.
Какая следующая цель? Закрепиться в составе. Еще рано об этом говорить, но хотелось бы играть. Последние 3 года в молодежке и академии я всегда играл. Хочется выходить на поле. Не всегда получается, но надо стараться и продолжать работать, тогда все будет получаться. Конечно, сегодня чувствовалось отсутствие энергии Абаскаля, но все знали, что делать, и показали это на поле. Да, не хватало экспрессии, с которой тренер в раздевалке толкает речи, но мы все-таки справились. Что он сказал перед игрой? Объяснил, как мы можем атаковать, как нам нужно обороняться, прессинговать. Все, как всегда. Сказал, что будет переживать и болеть за нас. Его присутствие ощущалось. Думаю, его установки выполнены на 100 процентов», — сказал Мелешин в интервью пресс-службе красно-белых.

18-летний Мелешин — воспитанник «Спартака», на его счету 3 гола в 7 матчах за основную команду красно-белых во всех турнирах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MX3zc9AABZY
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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