Пономарев о судействе в матче «Сочи» — ЦСКА: «Как хвалить армейцев с такими пенальти? Сочинцев даже стало жалко»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о победе армейцев над «Сочи» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Доволен победой, но нет от нее удовлетворения. Эти одиннадцатиметровые удары — такие несуразные... Честно говоря, даже жалко стало «Сочи». Армейцы неплохо играли, но нужно побеждать таких соперников с гандикапом. Забили 2-3 мяча, но они не рабочие. Как мне хвалить ЦСКА с такими пенальти?» — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА набрал 18 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. Армейцы отстают от идущего на первой строчке «Краснодара» на 1 очко.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место с 1 очком.