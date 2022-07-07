«Сочи» — ЦСКА: составы команд на товарищеский матч
«Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.
Запасные: Н. Заболотный, Джанаев, Дркушич, Помозов, Шипунов, Мелкадзе, Барсов, Цаллагов, Бурмистров, Жоаозиньо, Батырев, Мещанинов, Маргасов, Мартовой.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Боков, Гайч, Яковлев, Каптилович, Конюхов, Тарба, Гурченко, Багринцев, Ермаков, Елеев, А. Заболотный.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 7 июля и начнется в 20.00 (мск). Игра станет последней в рамках «Кубка Матч Премьер».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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