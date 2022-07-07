Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:16

«Сочи» — ЦСКА: составы команд на товарищеский матч

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.

Запасные: Н. Заболотный, Джанаев, Дркушич, Помозов, Шипунов, Мелкадзе, Барсов, Цаллагов, Бурмистров, Жоаозиньо, Батырев, Мещанинов, Маргасов, Мартовой.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Боков, Гайч, Яковлев, Каптилович, Конюхов, Тарба, Гурченко, Багринцев, Ермаков, Елеев, А. Заболотный.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 7 июля и начнется в 20.00 (мск). Игра станет последней в рамках «Кубка Матч Премьер».

Россия. Кубок Матч Премьер.
07 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Сочи
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Сочи» — ЦСКА: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Шишкин считает, что Ахметов усилит «Краснодар»
В РФС сообщили, что в новом сезоне чемпионата России ВАР не смогут использовать офсайдные линии
«Химки» представили Митрюшкина через пасхалки с Ларссоном, «Спартаком» и Юраном
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года
Колосков: «РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чуперка прокомментировал драку с Макаровым в товарищеском матче с «Динамо»

Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти «Уфе»: «Приехал домой, посмотрел матч, лег спать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости