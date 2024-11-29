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29 ноября, 23:59

Metaratings: Юран может возглавить «Химки» в 4-й раз

Владислав Маслов
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Юран близок к назначению на пост главного тренера «Химок». Об этом сообщает Metaratings.

В данный момент подмосковную команду тренирует испанец Франк Артига, который занял эту должность перед началом текущего сезона. Как утверждает источник, руководство клуба пытается договориться со специалистом о сумме неустойки за досрочный разрыв контракта.

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.

После 16 туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Мурад Мусаев, Сергей Семак и&nbsp;Михаил Галактионов. Российские тренеры в РПЛ доминируют над иностранцами. Случайность или тенденция?

Источник: Metaratings
Сергей Юран
ФК Химки
Франк Артига
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
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 - : -
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