Голенков — о ситуации вокруг «Крыльев Советов»: «Переживаю за клуб»

Форвард «Ростова» Егор Голенков отреагировал на ситуацию вокруг «Крыльев Советов».

25-летний нападающий является воспитанником самарского футбола. С 2015 по 2021 год он провел в структуре «Крыльев».

«Скандал в «Крыльях Советов»? Я внимательно слежу за командой и переживаю за клуб, который оказался в нынешней ситуации», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.