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В «Спартаке» подтвердили уход финансового директора

16:15
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию «СЭ» об увольнении финансового директора клуба Юрия Денисевича.

«Уход по обоюдному решению. Денисевич передает дела. Каких-либо претензий нет. Наоборот, благодарность за работу», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» после 23 матчей занимает второе место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 44 очка. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на четыре балла.

(Владислав Флегонтов)

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