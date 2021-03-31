В «Спартаке» подтвердили уход финансового директора

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию «СЭ» об увольнении финансового директора клуба Юрия Денисевича.

«Уход по обоюдному решению. Денисевич передает дела. Каких-либо претензий нет. Наоборот, благодарность за работу», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» после 23 матчей занимает второе место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 44 очка. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на четыре балла.

(Владислав Флегонтов)