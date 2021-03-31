В «Спартаке» подтвердили уход финансового директора
16:15
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию «СЭ» об увольнении финансового директора клуба Юрия Денисевича.
«Уход по обоюдному решению. Денисевич передает дела. Каких-либо претензий нет. Наоборот, благодарность за работу», — сказал Фетисов «СЭ».
«Спартак» после 23 матчей занимает второе место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 44 очка. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на четыре балла.
(Владислав Флегонтов)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...