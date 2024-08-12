Тюкавин: «Играть под закрытой крышей душновато»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением от игры под закрытой крышей против «Зенита» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Боятся дождя и закрывают. Конечно, душновато. Но это, как видим, не помешало сопернику победить», — цитирует форварда «РБ Спорт».