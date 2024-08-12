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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Касинтура пока не получил паспорт РФ

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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура поделился подробностями оформления российского гражданства.

26-летний анголец выступает за дагестанский клуб с 2023 года. Полузащитник начинал профессиональную карьеру в мини-футболе, где выступал за клуб «Новая генерация» из Ухты. В 2021 году ему предложила контракт «Уфа», выступавшая на тот момент в РПЛ.

«Пока не получил российский паспорт. Сейчас все на паузе из-за бюрократических моментов. Поэтому этим сейчас не занимаюсь. А так посмотрим, как все получится. Будет возможность или нет. Сыграть за сборную России? Когда будет возможность, тогда об этом и надо говорить. Сейчас это неуместно, поэтому не могу ничего сказать», — цитирует Касинтуру Sport24.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 4 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Касинтуру в 1 миллион евро.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
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 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
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 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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