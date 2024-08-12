Хомуха объяснил, почему Дзюба и Джикия до сих пор остаются без клубов

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о будущем Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

«У их агентов очень высокие запросы, поэтому возникают проблемы с поиском команд внутри России. Дзюба завершит карьеру? Все возможно. Вряд ли он найдет какой-то вариант за границей. Думаю, он пока ни с кем не договорился из-за того, что его не устраивают условия контракта.

Если они на внутреннем рынке не востребованы, то вряд ли востребованы в европейских лигах», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.