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Хомуха объяснил, почему Дзюба и Джикия до сих пор остаются без клубов

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о будущем Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

«У их агентов очень высокие запросы, поэтому возникают проблемы с поиском команд внутри России. Дзюба завершит карьеру? Все возможно. Вряд ли он найдет какой-то вариант за границей. Думаю, он пока ни с кем не договорился из-за того, что его не устраивают условия контракта.

Если они на внутреннем рынке не востребованы, то вряд ли востребованы в европейских лигах», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

35-летний Дзюба и 30-летний Джикия являются свободными агентами.

 

 

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Дмитрий Хомуха
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