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Владимир Писарский — о легионерах: «Они у нас в гостях, поэтому должны учить наш язык»

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал о взаимоотношениях с иностранными игроками.

— Успел познакомиться с другим новичком Бенхамином Гарре, ждешь голевых передач от Рассказова, который за один день отдал две на Цыпченко?

— Этот вопрос актуален, потому что в «Оренбурге» ассистировали в основном иностранцы. Я думаю, тут достаточно людей, которые будут отдавать. Думаю, сыграемся и буду забивать достаточно, — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

— Испанский начал понимать после игры с многочисленными латиноамериканцами?

— Пару слов знаю, но за ними не поспеть, потому что они очень быстро говорят. Даже нашему переводчику, наверное, было сложно их понимать.

— Зато в «Крыльях» легионеры учат русский язык, даже голландец Бейл пытается говорить и вести телеграм-канал на русском.

— Это правильно, так и надо. Они же приехали в Россию, они у нас в гостях, поэтому они должны учить наш язык. В Европе же русские игроки учат язык страны, в которую приезжают играть. Так же и здесь должно быть. Это норма.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на три с половиной года.

В составе самарского клуба выступают шесть легионеров: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре и Александр Чиркович.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-o-legionerakh-oni-u-nas-v-gostyakh-poetomu-dolzhny-uchit-nash-yazyk-226954/
Владимир Сычевой
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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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