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Агент Масоэро: «У Лукаса нет никакой травмы, он не собирается уходить из «Нижнего Новгорода»

Алина Савинова
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Агент Рикардо Алонсо Баррера, представляющий интересы защитника «Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро, заявил, что футболист полностью здоров.

«У Лукаса нет никакой травмы, он ежедневно тренируется с командой, сегодня он также занимался. Получал ли я зимой предложения по Масоэро? Нет, на этот счет никаких новостей, он не собирается уходить из «НН», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Масоэро провел 13 матчей за «Нижний Новгород» в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-masoe-ro-u-lukasa-net-travmy-i-on-ne-sobiraetsya-uhodit-iz-pari-nn/
Футбол
ФК Нижний Новгород
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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