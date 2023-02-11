В «Оренбурге» заявили о завершении зимней трансферной кампании

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил «СЭ», что клуб не планирует новых трансферов в зимнее трансферное окно.

«Сейчас мы просматриваем рынок, но вряд ли мы найдем кого-то еще этой зимой. Можно сказать, что «Оренбург» завершил трансферную кампанию», — сказал Еремякин «СЭ».

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля. После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

Этой зимой оренбуржцы подписали аргентинского защитника Матиаса Переса и выкупили у «Зенита» защитника Данилу Хотулева, который до этого выступал за команду на правах аренды. Также клуб продал нападающего Владимира Сычевого и отпустил в аренду защитника Александра Павловца и полузащитника Батраза Гурциева.