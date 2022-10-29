Руденко о результатах «Химок»: «Не знаю, почему все так происходит»

Нападающий «Химок» Александр Руденко прокомментировал поражение от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ.

«Что тут комментировать? Я не знаю, почему все так происходит. Как исправить ситуацию? Надо работать», — сказал Руденко.

После поражения от «Динамо» серия «Химок» без побед продлилась до 15 матчей подряд.