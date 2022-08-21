Адольфо Гайч: «Хочу остаться в ЦСКА. Я счастлив здесь»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свою игру в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2) и заявил, что не собирается уходить из команды.

18 августа появилась информация о том, что Гайч может перейти в один из клубов чемпионата Турции на правах аренды.

— Что с твоим будущим?

— Я хочу остаться в ЦСКА. Я счастлив здесь. У нас отличный коллектив, мне нравится играть с этими ребятами.

— У тебя серьезная конкуренция с Чаловым и Заболотным в ЦСКА. Тебе не тяжело?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Они оба являются отличными нападающими, серьезные конкуренты. Пока складывается так, что мы не играем вместе.

— Они лучше тебя?

— Я усердно тренируюсь и хочу получать больше игрового времени на поле.

— Как тебе старт ЦСКА в сезоне, удачно?

— Мы взяли много очков в начале чемпионата, но мы можем играть лучше! У нас замечательная команда, классные игроки, мы уверенно себя чувствуем сейчас.

— ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Да, конечно же! Мы все очень хотим этого. Мы сделаем все, чтобы взять золото в этом году.

В игре с «Ахматом» Гайч вышел на поле на 84-й минуте вместо травмированного Антона Заболотного и не отличился результативными действиями. Это было первое появление 23-летнего аргентинца в сезоне-2022/23.