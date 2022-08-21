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Адольфо Гайч: «Хочу остаться в ЦСКА. Я счастлив здесь»

Форвард ЦСКА Гайч заявил, что не собирается покидать команду
Антон Иванов
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свою игру в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2) и заявил, что не собирается уходить из команды.

18 августа появилась информация о том, что Гайч может перейти в один из клубов чемпионата Турции на правах аренды.

— Что с твоим будущим?

— Я хочу остаться в ЦСКА. Я счастлив здесь. У нас отличный коллектив, мне нравится играть с этими ребятами.

— У тебя серьезная конкуренция с Чаловым и Заболотным в ЦСКА. Тебе не тяжело?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Они оба являются отличными нападающими, серьезные конкуренты. Пока складывается так, что мы не играем вместе.

— Они лучше тебя?

— Я усердно тренируюсь и хочу получать больше игрового времени на поле.

— Как тебе старт ЦСКА в сезоне, удачно?

— Мы взяли много очков в начале чемпионата, но мы можем играть лучше! У нас замечательная команда, классные игроки, мы уверенно себя чувствуем сейчас.

— ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Да, конечно же! Мы все очень хотим этого. Мы сделаем все, чтобы взять золото в этом году.

В игре с «Ахматом» Гайч вышел на поле на 84-й минуте вместо травмированного Антона Заболотного и не отличился результативными действиями. Это было первое появление 23-летнего аргентинца в сезоне-2022/23.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 0
Торпедо М 0
Перерыв

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Адольфо Гайч
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
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1
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
2
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
3
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
4
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
5
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
6
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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Химки – Локомотив
 0 : 3
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Динамо – Спартак
 1 : 0
20.08 20:00
Ростов – Сочи
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21.08 15:00
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21.08 17:30
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