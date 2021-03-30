Фомин: «Бывало, вертолет приземляется, из него выходит Галицкий и смотрит тренировку академии «Краснодара»
Полузащитник «Динамо» и сборной России, воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин рассказал о том, как владелец клуба Сергей Галицкий вел себя по отношению к юным игрокам команды.
— Сергей Галицкий был для вас, мальчишек, богом?
— Ну не то, чтобы богом, но кем-то сверхъестественным — точно.
— Часто он приходил на вас посмотреть?
— Бывало, тренируешься, и на соседнее поле вертолет приземляется. Из него выходит Сергей Николаевич и смотрит нашу тренировку. Мог подозвать, что-то сказать. Например, после игры похвалить или покритиковать.
— Скольких ребят из академии он знал по именам?
— Думаю, процентов 90. Сейчас, знаю, он реже приходит, всех уже не знает.
— Когда вы лично первый раз с ним пообщались?
— Запомнился один момент. Я только начал играть в молодежном первенстве, и у нас шла тренировка. Он меня подозвал и сказал: «Давай работай, в тебе есть хороший потенциал. Работай — и у тебя все получится». Мне было лет 16-17.
— Вы не решили, что жизнь удалась?
— Наоборот, подумал: «Ой, ну все — сейчас буду работать лучше всех!»
— Он жесткий человек в общении?
— Я не так много с ним общался, но когда это было, то вообще нет.
(Игорь Рабинер)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю