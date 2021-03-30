Фомин: «Бывало, вертолет приземляется, из него выходит Галицкий и смотрит тренировку академии «Краснодара»

Полузащитник «Динамо» и сборной России, воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин рассказал о том, как владелец клуба Сергей Галицкий вел себя по отношению к юным игрокам команды.

— Сергей Галицкий был для вас, мальчишек, богом?

— Ну не то, чтобы богом, но кем-то сверхъестественным — точно.

— Часто он приходил на вас посмотреть?

— Бывало, тренируешься, и на соседнее поле вертолет приземляется. Из него выходит Сергей Николаевич и смотрит нашу тренировку. Мог подозвать, что-то сказать. Например, после игры похвалить или покритиковать.

— Скольких ребят из академии он знал по именам?

— Думаю, процентов 90. Сейчас, знаю, он реже приходит, всех уже не знает.

— Когда вы лично первый раз с ним пообщались?

— Запомнился один момент. Я только начал играть в молодежном первенстве, и у нас шла тренировка. Он меня подозвал и сказал: «Давай работай, в тебе есть хороший потенциал. Работай — и у тебя все получится». Мне было лет 16-17.

— Вы не решили, что жизнь удалась?

— Наоборот, подумал: «Ой, ну все — сейчас буду работать лучше всех!»

— Он жесткий человек в общении?

— Я не так много с ним общался, но когда это было, то вообще нет.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.